شاب يهرب لـ 35 عامًا خوفًا من عقاب والده بسبب «التفحيط»

روى «أبوسند» شقيق «ظافر آل تالية»، تفاصيل غياب الثاني عن أسرته لـ 35 عامًا؛ بسبب قيامه بالتفحيط، والخوف من ردة فعل والده على ذلك، لافتًا إلى أن العائلة تواصل طيلة تلك الفترة الوصول إلى ابنها الذي كان في منتصف العقد الثالث.

وقال «أبوسند» لـ«عاجل»: إن شقيقه المتغيِّب كان يعمل موظفًا وقت الواقعة في شرطة نجران، وكان يهوى «التفحيط».

وأضاف «أبوسند» أنه ذات مرة خلال قيام «ظافر» بممارسة التفحيط؛ حدثت مطاردة وهرب مع صديقه، مشيرًا إلى أن خوف شقيقه المتغيب من ردة فعل الوالد دفعه للاختفاء.

وتابع «أبوسند»: علمنا بعد ذلك أن أخي كان يتواصل مع والدتي عبر هاتف أرضي من عند جيران له بالمكان الذي كان يسكنه، وبعد سبعة أشهر عاد صديقه؛ لكن أخي لم يعد وتردد أنه ذهب إلى الرياض ثم انقطعت أخباره.

Advertisements

واستكمل «أبوسند»: إن العائلة بحثت عن ظافر على كل المستويات وشمل ذلك دول الخليج.

ولفت إلى أن عمليات البحث عن شقيقه لا تزال جارية؛ حيث كان آخر ما وصلت إليه العائلة أنه «شوهد في حالة يُرثى لها»؛ لكن لم نتحقق من مصداقية الخبر.

وناشد شقيق «ظافر آل تالية» الجهات ذات الصلة بأن تجدد البحث عنه، قائلًا: لقد توفي والدي ووالدتي وقد أوصيانا بمواصلة البحث عن شقيقي، وعلى الرغم من مرور السنين لم ننسه أبدًا وما زال الأمل يحدونا أن نعثر عليه، ومن المفترض أن يكون عمره الآن 60 عامًا.

ونشر شقيق المفقود صورة ظافر عندما كان عمره 25 عامًا وصورًا أخرى استخدم فيها تطبيق تحرير ملامح الوجه «فيس آب»؛ للاستدلال على ملامح وجه بعد مضي 35 عامًا.