«مدني المدينة» يكشف تفاصيل انفجار خزان وقود في محطة

كشف المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد «خالد مبارك الجهني»، عن تفاصيل حادث انفجار خزان وقود في محطة وقود بحي الضيافة.

وقال الجهني، في بيان، إن المديرية تلقت بلاغًا، تمام الساعة 1:29 ظهرًا أمس الخميس، بشأن اندلاع حريق في المحطة، مضيفًا أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني لموقع الحادث.

ولفت إلى أنه لدى وصول فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق، اتضح أنه في خزان الوقود الخاص بالمحطة وقد تمت مباشرته والسيطرة عليه، وإخماده ومنع انتشاره فيما لم ينتج عنه وقوع أي إصابات.

وأكد الجهني أنه جارٍ متابعة ما يلزم في موقع الحادث.

Advertisements

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو، يوثق لحظة مروعة لانفجار خزان وقود بإحدى محطات الوقود بمنطقة المدينة المنورة، وهلع الموجودون بالمكان عقب الانفجار.

المقطع الذي صورته كاميرات المراقبة بالمحطة، أظهر لحظة ما قبل الانفجار؛ حيث كانت بعض السيارات موجودة بالمكان استعدادًا لملء خزاناتها بالوقود، وعقب انفجار الخزان الموجود تحت الأرض، هرع قادة المركبات بالهروب من النيران.

وذكر مغردون أن انفجار خزان الوقود وقع، ظهر أمس الخميس، وأسفر عن حفرة كبيرة في أرضية المحطة، بينما تضررت بعض السيارات التي كانت قرب الخزان.

وأظهر مقطع الفيديو انبعاث شعلة ضخمة من النار من تحت الأرض لأجزاء من الثانية أعقبها انفجار خزان الوقود الموجود تحت أرض المحطة.