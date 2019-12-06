واصل عدد كبير من موظفي وموظفات مستشفى ظلم العام ومراكز الرعاية الصحية في المركز وهجرة الركنة التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالطائف، اليوم الجمعة، أعمالهم لخدمة المواطنين والمقيمين خلال إجازة نهاية الأسبوع.
يأتي ذلك ضمن المبادرات التطوعية التي تشملها فعاليات حملة «تطوعي صحة 3 » التي أطلقها ، وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ حيث بذل الموظفون والموظفات جهودًا تطوعية لخدمة السكان والزوار.
واشتملت مبادرات مستشفى ظلم على مواصلة العمل واستقبال المراجعين في أقسام العيادات الخارجية والعمليات والأقسام المساندة ومراكز ظلم وهجرة الركنة خلال الفترة المسائية ليومي الجمعة والسبت.
وتضمنت المبادرات: «افحص سكرك» و«شيّك على الضغط» واللتين أقيمتا في جامع ابن القيم بالحي الجنوبي، وغيرهما من المبادرات التوعوية والوقائية وحملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.
وشارك في المبادرات التطوعية أكثر من ٤٥ موظفًا وموظفة واستفاد عدد كبير من المواطنين والمقيمين.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيون يواصلون العمل بالإجازة في حملة «تطوعي صحة» بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.