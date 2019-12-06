صحيون يواصلون العمل بالإجازة في حملة «تطوعي صحة» بالطائف

واصل عدد كبير من موظفي وموظفات مستشفى ظلم العام ومراكز الرعاية الصحية في المركز وهجرة الركنة التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالطائف، اليوم الجمعة، أعمالهم لخدمة المواطنين والمقيمين خلال إجازة نهاية الأسبوع.

يأتي ذلك ضمن المبادرات التطوعية التي تشملها فعاليات حملة «تطوعي صحة 3 » التي أطلقها ، وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ حيث بذل الموظفون والموظفات جهودًا تطوعية لخدمة السكان والزوار.

واشتملت مبادرات مستشفى ظلم على مواصلة العمل واستقبال المراجعين في أقسام العيادات الخارجية والعمليات والأقسام المساندة ومراكز ظلم وهجرة الركنة خلال الفترة المسائية ليومي الجمعة والسبت.

وتضمنت المبادرات: «افحص سكرك» و«شيّك على الضغط» واللتين أقيمتا في جامع ابن القيم بالحي الجنوبي، وغيرهما من المبادرات التوعوية والوقائية وحملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

وشارك في المبادرات التطوعية أكثر من ٤٥ موظفًا وموظفة واستفاد عدد كبير من المواطنين والمقيمين.