الجهني: فرصة مهيأة لهطول الأمطار على عدد من المناطق خلال ساعات

توقَّع الباحث في مجال الظواهر المناخية زياد الجهني، اليوم الجمعة، تزايد فرص هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة.

ونشر الجهني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خريطة بشأن الأمطار المتوقعة، على محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، وما حولها وشرق منطقة القصيم.

وأضاف الجهني، أن الأمطار المتوقعة، تمتد إلى أقصي شمال منطقة الرياض، والكويت.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقَّعت الأحوال الجوية ليوم غدٍ السبت، مشيرة إلى انخفاض الحرارة وتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة في عدد من المناطق.

وأكدت الهيئة أن السماء ستكون غدًا السبت غائمة جزئيًّا والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف كذلك على منطقتي الرياض والشرقية وأجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية.

وأضافت «هيئة الأرصاد»، أنه سيطرأ انخفاض في درجات الحرارة، فضلًا عن تكون الضباب على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل، مع توقعات بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على طول الساحل الشمالي والأوسط للبحر الأحمر.