مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته العلاجية بالحديدة

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة من 28 نوفمبر الماضي إلى الرابع من ديسمبر الحالي، 2,243 مستفيدًا، منهم 756 شخصًا بعيادة الباطنة، و149 مراجعًا بعيادة التغذية العلاجية، و48 مستفيدًا بعيادة التحصين، و278 فردًا بعيادة الجراحة والتضميد، و885 شخصًا بقسم التوعية والتثقيف، و12 حالة بعيادات الولادة، و418 امرأة بقسم النساء والولادة، فضلا عن 466 مريضًا تمت مراجعتهم عبر الفريق المتنقل.

كما تم إجراء الفحص المخبري لـ 2,142 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 3,525 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 17 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,018 مريضًا.