تكريم أصغر مشاركة بفعاليات اليوم العالمي للتطوع في عسير

وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بتكريم أصغر متطوعة نظير مشاركتها في فعاليات اليوم العالمي للتطوع. ولفتت مشاركة الطفلة بفعاليات منطقة عسير باليوم العالمي للتطوع، التي نظمتها الأمانة والبلديات التابعة لها عبر مبادرة «يدًا بيد نرتقي»، اهتمام الجميع. ونشرت أمانة المنطقة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة معبرة للطفلة خلال مشاركتها بالفعاليات ومحاولتها غرس شتلات الورد، وقد بدت عليها علامات الاهتمام.

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