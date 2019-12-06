25 سيدة مقيمة يشهرن إسلامهن في تبوك خلال ثلاثة أشهر

أشهرت 25 مقيمة في منطقة تبوك إسلامهن، يمثلن سبع جنسيات مختلفة، خلال ثلاثة أشهر من هذا العام.

وجرت عملية الإشهار بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة.

وعلى صعيد آخر أصدر مكتب الدعوة والإرشاد، إحصائية تضمنت إقامة 31 درسًا، و3 دورات، خلال الفترة الماضية إضافة لتنظيم المحاضرات العلمية والأنشطة التوعوية والأعمال الدعوية التي يوجهها المكتب وبلغات مختلفة لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام، كأحد البرامج الرئيسة التي تقوم عليها المهام والواجبات المنوطة بأعمال المكتب، ويقوم بتنفيذها عدد من الدعاة التابعين للمكتب.