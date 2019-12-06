السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية ينفذ برنامج "النزاهة الوظيفية "



عرعر 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس

نفذت إدارة المتابعة بتعليم الشمالية أمس البرنامج التدريبي بعنوان "النزاهة الوظيفية" قدمته مشرفة القضايا المديحه الحميدي الكويكبي ، للقائدات والوكيلات المستجدات في قاعة التدريب بالإدارات النسائية بعرعر.

ويهدف البرنامج الى تعزيز روح المسؤولية وتنمية النزاهة الوظيفية في المجتمع المدرسي وكيفية التعامل مع القضايا والمشكلات والحد منها وفق ما ورد في الدليل الإجرائي لقضايا شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

وتحدثت مشرفة القضايا عن أهمية تفعيل الأدوار الوقائية والعلاجية وحماية منسوبات المدرسة من الوقوع في المخالفات والقضايا التي تتناقض مع الرسالة التربوية.

// انتهى //

22:50ت م

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