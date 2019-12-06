السعودية اليوم / محافظ القريات يلتقي بمدير شرطة الجوف ومساعديه



القريات 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس

استقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر بمكتبه أمس، مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني وفريق عمل من الضباط بالإدارة والذي يقوم بزيارة تفقديه لمحافظة القريات وناقش الجاسر مع اللواء الوذيناني احتياج المحافظة من انشاء مراكز في بعض الأحياء ودعم شرطة المحافظة بالأفراد والضباط والأليات وكذلك احتياج المراكز التابعة للمحافظة.

حضر اللقاء وكيـل الإمارة المساعد للشئون التنموية وكيـل محافظ القريات المهندس حبيب بن محمد بن عبد الصمد ومدير شرطة المحافظة العميد الدكتـور تركي بـن عبدالرحمن المويشير.

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21:07ت م

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