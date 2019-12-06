السعودية اليوم / اعتصام في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين يدق ناقوس الخطر بسبب تردي الوضع المعيشي



بيروت 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس

حذرت الفصائل واللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان من تردي الأوضاع المعيشية داخل تجمعات ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

ونظمت اليوم، الفصائل واللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، اعتصاما حاشدا ، في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صور اللبنانية دقت خلاله ناقوس الخطر بسبب تردي الأوضاع الحياتية والانسانية وانتشار حالات الفقر والعوز داخل المخيمات الفلسطينية.

وطالب المعتصون ، وكالة " الاونروا" العمل العاجل والجاد لتقديم مساعدات لجميع أبناء الشعب الفلسطيني في ظل تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يمر به لبنان عموما والمخيمات الفلسطينية على وجه الخصوص.

وقدم المعتصمون مذكرة باسم أهالي المخيم واللجان الشعبية والأهلية الفلسطينية إلى مدير عام " الأونروا " كلاوديو كودوني، مطالبين الوكالة الأممية القيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .

// انتهى //

19:45ت م

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