السعودية اليوم / المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية تناقش خدمات حجاج العراق والمغرب والأردن



مكة المكرمة 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس

بدأت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية بسلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي مكاتب شؤون الحج لبحث الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتوقيع المحاضر الرسمية والتي تأتي امتدادًا للاجتماعات التي عقدتها وزارة الحج والعمرة مع مكاتب شؤون الحج للاستعداد لموسم حج عام 1441هـ

وبدأت المؤسسة اجتماعاتها بمقرها بمكة المكرمة مع مكتب شؤون حجاج العراق الذي مثله رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق معالي الدكتور خالد العطية، حيث ترأس الاجتماع من جانب المؤسسة رئيس مجلس الإدارة بالنيابة الدكتور محمد بياري، وناقش الطرفان الخدمات المقدمة لحجاج العراق الذين سيقدمون هذا الموسم لأداء الفريضة.

وقدم الدكتور العطية شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين - أيدهما الله - على ما وجده الحجاج العراقيون في الموسم الماضي من حفاوة واستقبال وخدمات على أعلى مستوى.

وفي السياق ذاته بحث رئيس مجلس الإدارة بالنيابة مع معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد الخلالية الترتيبات والخدمات المقدمة للحجاج الذين سيقدمون من الأردن هذا العام لأداء الفريضة.

وأعرب الخلايلة عن إعجابه بالإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لضمان تقديم أرقى خدمات الإعاشة ، مثنياً على التطور المحلوظ في الخدمات التي تقدم لحجاج الأردن.

ووقعت المؤسسة محضراً رسمياً مع مكتب شؤون حجاج المغرب ممثلا برئيسه أحمد القسطاس ، فيما مثل المؤسسة عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع ساحل البحر الأحمر وعرب الخليج المطوف محمد معاجيني.

من جانبه عبر رئيس مكتب شؤون حجاج المغرب أحمد القسطاس عن شكره لجميع الجهات الحكومية ووزارة الحج والعمرة والمؤسسة لما يجده الحاج المغربي من اهتمام ورعاية وجودة في الخدمات المقدمة، منوّهًا بالخطوات الجديدة التي تقوم بها الوزارة والمؤسسة لتجويد الخدمة مما يساعد على أداء الحاج لنسكه بيسر وسهولة وأمان.

بدوره أكد رئيس المؤسسة بالنيابة الدكتور محمد بياري حرصهم على رفع جودة الخدمة المقدمة لحجاج بيت الحرام امتثالاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الخدمات ليحظى الحاج بالراحة والأمان والطمأنينة، وتحسين تجربته وإثرائها، مشدداً على أن المؤسسة حريصة على تنمية الإيجابيات وتلافي الملاحظات من خلال منظومة عمل مؤسساتي وفق خطوات تحول المؤسسة لشركة مساهمة مقفلة وذلك بإشراف وزارة الحج والعمرة ومتابعة من معالي الوزير الدكتور محمد بن صالح طاهر بنتن.

// انتهى //

19:03ت م

0112





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية تناقش خدمات حجاج العراق والمغرب والأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.