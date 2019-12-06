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المدني ينقذ طفلًا انغلق باب المصعد على يده
يبلغ من العمر 5 سنوات في مكة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
باشر الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، حادث احتجاز طفل بسبب انغلاق باب المصعد على يده في حي العزيزة.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية أن فرقة من الدفاع المدني باشرت الحالة ليتم إنقاذ الطفل الذي يبلغ من العمر خمس سنوات.
ولم يذكر المركز أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث.
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