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2019-12-06 المدني ينقذ طفلًا انغلق باب المصعد على يده يبلغ من العمر 5 سنوات في مكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة باشر الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، حادث احتجاز طفل بسبب انغلاق باب المصعد على يده في حي العزيزة. Advertisements وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية أن فرقة من الدفاع المدني باشرت الحالة ليتم إنقاذ الطفل الذي يبلغ من العمر خمس سنوات. ولم يذكر المركز أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث. شارك الخبر







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