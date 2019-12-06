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اختناق شخص في حريق بناية بجدة

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2019-12-06

اختناق شخص في حريق بناية بجدة

تلقى العلاج بالموقع وهو بصحة جيدة

متابعات الخليج 365 - جدة

أخمد الدفاع المدني في جدة، مساء اليوم الجمعة، حريقًا اندلع في شقة بالدور الثالث لبناية مكونة من ثلاثة أدوار.

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وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة له عبر تويتر، أن الحريق نتج عنه إصابة شخص باختناق، حيث تلقى العلاج في الموقع، وهو بصحة جيدة.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليها.

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