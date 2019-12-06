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فيديو.. مداخلة طفل تبهر متحدثي مؤتمر علم النفس بحفر الباطن
شكر الدكتور الحوري بسبب معالجته أطفال العراق
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
أبهر الطفل يوسف المتحدثين وحضور المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي التطبيقي، الذي تقيمه جامعة حفر الباطن واختتم أمس الخميس، وذلك من خلال مداخلته أثناء حديث الدكتور العراقي عكلة الحوري.
وكانت مداخلة الطفل يوسف بالشكر للدكتور الحوري بعد معالجته أطفال العراق من آثار ما بعد الصدمة بعد أحداث عام 2014م.
ولاقت مداخلة الطفل يوسف إعجاب الحضور الذين وقفوا جميعًا وصفقوا للطفل على شجاعته ومداخلته.
وكرمت إدارة المؤتمر، الطفل يوسف في الختام ضمن المتحدثين في آخر جلسات المؤتمر.
من جانبها، قالت والدة الطفل الدكتورة أسماء الحسين من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: مع غروب شمس أمس الخميس انتهت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي التطبيقي، والذي حظي بمشاركات متخصصة وفاعلة من جميع الدول العالمية والعربية، وجهود رائعة خلفها مبدعين كخلية نحل مباركة تعاونت وأنتجت الشهد للعقول ورسمت الابتسامة، ومن خلال هذه الجلسة جاءت الدراسة التي قدمتها ضمن المراكز الأولى.
وأضافت والدة يوسف: جاءت مشاركة ابني من خلال مداخلة قصيرة مؤثرة، فقد أوقفت الحاضرين وأبكت البعض عندما شكر الدكتور العراقي عكلة الحوري لمعالجته أطفال العراق من آثار ما بعد الصدمة وشكر الجامعة، وأعتقد أن هذا دليل على الإحساس النبيل والرحمة من الكل، فيوسف رأى المشاهد للأطفال من خلال العرض وأحس بها، ولأنها عبارات صادقة رغم بساطتها إلا أن ما يخرج من القلب يدخل القلوب ويؤثر بها، ويعكس تواضع القامات والباحثين وسماتهم الأخلاقية والعلمية الحميدة.
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