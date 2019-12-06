الحالة الممطرة تتوسع مع سحب وبروق

2019-12-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن هناك توقعات بحالة من السحب والبروق، تبدأ الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة.

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وتوقع الحصيني أن تتوسع الحالة الممطرة يوم غد السبت، لتشمل أجزاء من القصيم ثم شمال الشرقية والكويت ثم الصمان وشمال منطقة الرياض.

وفي وقت سابق، توقعت الأرصاد أن تشهد الأحوال الجوية غدًا انخفاضًا في درجات الحرارة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات الطائف، كذلك على منطقتي الرياض والشرقية وأجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية.

كما توقعت الأرصاد انخفاض درجات الحرارة مع تكوّن الضباب على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل.

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