إصدار 1.6 مليون تأشيرة عمرة خلال 3 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت وزارة الحج والعمرة 1,647,662 تأشيرة عمرة حتى7 ربيع الآخر الحالي. وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1,386,183 معتمرا، فيما سجلت الإحصاءات المغادرين من مختلف المنافذ، البالغ عددهم 1,075,738 معتمرا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته الوزارة مطلع العام الماضي، ويقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

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وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية إلى 1,328,647 معتمرا، وعن طريق المنافذ البرية 57,525 معتمرا، بينما وصل إلى 11 معتمرا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 373,984، تليها إندونيسيا 347,424، ثم الهند 210,052، وماليزيا 78,806، وتركيا خامسة بـ58,652 معتمرا. وتأتي بعدها كل من بنجلاديش 40,168، والجزائر 39,220، والإمارات 26,836، والعراق 21,021، والأردن 20,855 معتمرا.

يذكر أن الوزارة طورت محرك الحجز المركزي «مقام» الذي يتيح لطرفي الخدمة، سواء شركات العمرة أو الفنادق أو شركات النقل من جهة، والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف من جهة أخرى، التعاقد بشكل مباشر من خلال منصات السفر العالمية، في منظومة من تقنيات التوثيق والذكاء الاصطناعي التي تتيح توثيق عمليات التعاقد كافة وحفظ حقوق الطرفين لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية بين أطراف الخدمة.

كما يتيح محرك الحجز المركزي بالتكامل بين وزارتي الحج والعمرة والخارجية ومركز المعلومات الوطني إصدار التأشيرات الالكترونية دون الحاجة للمعاملات الورقية.