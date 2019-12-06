فتح العمل الحر الكترونيا في 123 مهنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي ضوابط العمل الحر، وأعلن عن إطلاق المرحلة الثانية لبوابة العمل الحر بمميزات وخدمات جديدة لممارسي هذا النمط من أنماط العمل، بهدف تشجيع ودعم ممارسته كأحد أنماط العمل غير التقليدية، وسعيا نحو تمكين الكفاءات الوطنية من إيجاد فرص عمل مناسبة ومحفزة تضمن لهم الاستقرار والاستقلالية، وتفتح آفاقا جديدة واعدة للباحثين عن فرص عمل حرة، حيث جرى اعتماد أكثر من 123 مهنة يمكن لممارسيها الحصول على وثيقة تؤهلهم للعمل الحر في هذه المهن.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبوالخيل، أن البوابة الالكترونية لممارسي العمل الحر تمكنهم من الحصول على العديد من المميزات أولها طباعة وثيقة معتمدة كإثبات لقدرتهم على العمل في أحد المجالات التي جرى اعتمادها للعمل الحر.

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وبين أن هذه الوثيقة ستمكنهم من الحصول على مميزات إضافية تشمل فتح حساب بنكي تجاري يمكن استخدامه للحوالات المالية للأعمال الحرة، وذلك لضمان الحصول على فرص أكبر بضمانات موثوقة، إضافة إلى إتاحة العديد من حلول الدفع الرقمية الآمنة للحصول على أجور العمل الحر، إضافة إلى الوسيلة التقليدية لتلقي الأجور «الدفع النقدي»، كما يتيح لهم التسجيل في البوابة الحصول على العديد من الخدمات المضافة، وكذلك العديد من الخصومات من عدد من الشركات وفق المهنة التي يمارسها العامل.

وأكد أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وسعيا من الوزارة للوصول إلى الطاقات البشرية من الباحثين عن فرص دخل والعاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من المواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع إنتاجيتهم ومهاراتهم وخبراتهم في أعمال ملائمة ومستقرة ومنتجة.

عن آلية التسجيل:

تبدأ من البوابة الالكترونية من خلال الرابط المخصص بعد إكمال التسجيل ترفق المستندات وتشمل: