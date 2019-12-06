عقد موحد لخدمة 300 ألف حاج هندي وبنجلاديشي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سمير الثبيتي - مكة المكرمة

وقعت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا العقد الموحد لخدمة 175 ألف حاج هندي، و137 ألف حاج بنجلاديشي، وذلك خلال لقاءي مجلس الإدارة برئاسة الدكتور رأفت بدر وأعضاء المجلس مع الوفد الهندي برئاسة سفير الهند بالمملكة الدكتور أوصاف سعيد والوفد البنجلاديشي برئاسة وزير الدولة بوزارة الشؤون الدينية لحكومة بنجلاديش الشعبية شيخ محمد عبدالله في مقر المؤسسة بحي الرصيفة.

وأوضح السفير الهندي بالمملكة الدكتور أوصاف سعيد أن الاجتماع ناقش مواضيع عدة للخدمات المقدمة للحجاج منها النقل بين المشاعر والإعاشة وجرى الاتفاق على التوسع في استخدام الأسرة ذات الطابقين، وكذلك استخدام الخيام ذات الطابقين لحجاج الهند هذا العام في مشعر منى، والوقوف على بعض الملاحظات التي حدثت في الموسم الماضي للتأكد من تلافيها خلال موسم هذا العام، شاكرا حكومة المملكة على الخدمات المقدمة للحجاج، ومباركا لخادم الحرمين الشريفين الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم، متمنيا للمملكة مزيدا من التقدم والرخاء.

بدوره بين وزير الشؤون الدينية بجمهورية بنجلاديش شيخ محمد عبدالله أن المباحثات جرت بشكل متميز مع المؤسسة، وتم الاتفاق على الارتقاء بخدمات حجاج بلاده، مشيرا إلى أن المؤسسة ومكتب شؤون بنجلاديش يعملان في نسق واحد لتقديم خدمة أفضل ومتميزة. وأشاد بمبادرة طريق مكة المنفذة العام الماضي واستفاد منها 45% من حجاج بنجلاديش، مضيفا «هذا العام نأمل أن تطبق وزارة الحج والعمرة المبادرة على جميع حجاجنا، حيث يستغرق الحجاج في الطائرة 25 دقيقة منذ توقفها حتى صعودهم للحافلة». ولفت إلى أن حكومة بلاده تقيم برامج لتوعية الحجاج قبل قدومهم للمملكة عن النسك والأنظمة والالتزام بأوقات التفويج من خلال 8 مراكز للتوعية منتشرة بالمناطق.