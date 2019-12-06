فائض الطعام يوفر 13 مليون وجبة بالمملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة
أعلنت الجمعية الخيرية للطعام «إطعام» أنها أعدت 13 مليونا و395 ألف وجبة من فائض الطعام منذ تأسيسها عام 2012.
وكشفت الأرقام التي حصلت عليها «مكة» من المتحدث باسم الجمعية الخيرية للطعام فيصل الشوشان أنه جرى إعداد مليون و857 ألفا و697 وجبة من الطعام الفائض حتى الأول من نوفمبر من العام الحالي.
وتصدرت في الربع الثالث من العام الحالي جدة مدن المملكة في عدد الوجبات بنسبة 29%، تلتها الرياض بنسبة أقل واحد في المائة، فيما تعمل الجمعية على 6 خطوط تتضمن إنتاج الطعام المطبوخ وآخر للخضراوات والفواكه، إضافة إلى خطوط الحلويات والمعجنات وخط اللحوم، وآخر للأرز وأخير للطعام الجاف والمعلب.
وكان تقرير صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة العام الماضي أشار إلى أن 30% من الأغذية المنتجة يتم إهدارها، بينما تصل قيمة الطعام المهدر 49 مليار ريال سنويا. ويبلغ نصيب الفرد من الطعام المهدر في السعودية نحو 250 كجم سنويا، وهو ما يتجاوز بكثير ضعف المعدل العالمي البالغ 115 كجم للفرد، وبشكل إجمالي، تهدر البلاد 8.3 ملايين طن من الغذاء كل عام.
توزيع الوجبات بحسب المدن:
- 113,780 وجبة في جدة
- 109,396 وجبة في الرياض
- 104,568 وجبة في الدمام
- 41,482 وجبة في الجبيل
- 19,470 وجبة في الأحساء
- 60 % نسبة الطعام المهدر في المملكة
- 28 % من منتجات الألبان ومشتقاتها
- 33 % من المواد الغذائية ( أرز – قمح – فواكه - معلبات)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.