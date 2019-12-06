فائض الطعام يوفر 13 مليون وجبة بالمملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

أعلنت الجمعية الخيرية للطعام «إطعام» أنها أعدت 13 مليونا و395 ألف وجبة من فائض الطعام منذ تأسيسها عام 2012.

وكشفت الأرقام التي حصلت عليها «مكة» من المتحدث باسم الجمعية الخيرية للطعام فيصل الشوشان أنه جرى إعداد مليون و857 ألفا و697 وجبة من الطعام الفائض حتى الأول من نوفمبر من العام الحالي.

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وتصدرت في الربع الثالث من العام الحالي جدة مدن المملكة في عدد الوجبات بنسبة 29%، تلتها الرياض بنسبة أقل واحد في المائة، فيما تعمل الجمعية على 6 خطوط تتضمن إنتاج الطعام المطبوخ وآخر للخضراوات والفواكه، إضافة إلى خطوط الحلويات والمعجنات وخط اللحوم، وآخر للأرز وأخير للطعام الجاف والمعلب.

وكان تقرير صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة العام الماضي أشار إلى أن 30% من الأغذية المنتجة يتم إهدارها، بينما تصل قيمة الطعام المهدر 49 مليار ريال سنويا. ويبلغ نصيب الفرد من الطعام المهدر في السعودية نحو 250 كجم سنويا، وهو ما يتجاوز بكثير ضعف المعدل العالمي البالغ 115 كجم للفرد، وبشكل إجمالي، تهدر البلاد 8.3 ملايين طن من الغذاء كل عام.

توزيع الوجبات بحسب المدن: