84 % من الشباب السعودي يرغبون في العمل التطوعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أظهرت نتائج استطلاع آراء الشباب السعودي حول العمل التطوعي اهتماما ورغبة عالية لدى الشباب للعمل التطوعي بنسبة بلغت 84%، حيث توزع هذا الاهتمام بشكل متساو بين الذكور والإناث.
وأشار الاستطلاع الذي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، إلى أن 70% من الشباب قرؤوا أو سمعوا عن أهمية وإيجابيات التطوع، بينما 30% لا تتوفر لديهم فكرة عن ذلك.
وأوضح أن 45% من الشباب سبق لهم المشاركة في الأعمال التطوعية خلال المدة الماضية، منهم 68% تحققت توقعاتهم من العمل التطوعي.
وإضافة إلى المحفزات الأساسية هناك محفزات أخرى ذات أهمية تمت الإشارة إليها تمثلت في اكتساب المعارف والمهارات، وبناء العلاقات الاجتماعية، والتطوير الوظيفي، واحتساب الساعات التطوعية في العمل والدراسة، وبيئة العمل التطوعي.
من نتائج الاستطلاع:
1126 فردا من مختلف مناطق المملكة، منهم:
- 64 % ذكور
- 36 % إناث
- 48 % يرون أن الحصول على فرص للعمل التطوعي سهلة
- 27 % يرون أن الحصول على فرص للعمل التطوعي صعبة
- 11 % يرون أنه لا تتوفر فرص تطوعية
- 14 % من الشباب لا تصل إليهم معلومات كافية عن التطوع
- 45 % من الشباب سبق لهم المشاركة في الأعمال التطوعية
- 68 % تحققت توقعاتهم من العمل التطوعي
أسباب تمنع الشباب الذين لم يسبق لهم المشاركة في الأعمال التطوعية
- 49 % «عدم توفر الوقت لديهم»24 % «عدم المعرفة بالحصول على الفرص التطوعية»
- 13 % «صعوبة الحصول على فرص تطوعية»
- 12 % يبررون ذلك بأنه لم يطلب منهم المساهمة في الأعمال التطوعية
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