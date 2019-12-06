السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تمر رحلة الطالب من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إلى العالمية والمنافسة بمراحل عدة من أجل التأهل للمشاركة والمنافسة في المؤتمر الدولي للعلوم والهندسة بأمريكا في مايو المقبل. مراحل الأولمبياد: بحث علمي يقدمه الطالب بمركز أبحاث أو مدرسة خلال العام الدراسي 76 ألف مسجل بموقع الأولمبياد الوطني

رفع 6602 مشروع بالنظام الالكتروني للتحكيم

42 محكما من حملة الدكتوراه بالجامعات والهيئات ومراكز الأبحاث لاختيار أفضل 300 بحث

معارض مركزية بثلاث مدن لاختيار أفضل 150 مشروعا من قبل محكمين متخصصين

أولمبياد إبداع 2020 في الرياض لاختيار 27 أفضل مشروع، هم الفائزون على مستوى المملكة

تأهيل منتخب المملكة للعلوم من خلال ورشة عمل وتحكيم لاختيار أفضل 20 مشروعا بحثيا

إشراف ودعم من باحثين متخصصين للمشاريع التي ستمثل المملكة بأمريكا

المشاركة في آيسف أمريكا - المؤتمر الدولي للعلوم والهندسة بأمريكا في مايو 2021

الفوز بالجوائز الرئيسة والخاصة على مستوى العالم للبحوث المميزة عدد الطلاب في المنافسة 1800 من طلبة العالم

عدد الدول 90 دولة



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