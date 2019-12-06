«تراحم مكة» ترسخ قيم التطوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

شاركت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم مكة» في اليوم العالمي للطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام ميلادي، وتنظمه المديرية العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تحت شعار «تطوع لمستقبل يشمل الجميع» بهدف ترسيخ قيم وثقافة التطوع والشراكة المجتمعية التكاملية البناءة.

وأكد رئيس اللجنة يحيى الكناني أن العمل التطوعي يقدم رسالة إنسانية مجتمعية قيمية حضارية تحث على التراحم والتسامح والبذل والعطاء وتمنح الإيجابية والسعادة للمتطوعين والمجتمع. وأشار إلى أن اللجنة بمشاركتها في اليوم العالمي للتطوع تؤكد دورها المجتمعي والإنساني في خدمة نزلاء السجون وأسرهم وحرصها على دعم كل ما من شأنه تعزيز العمل الاجتماعي الإنساني الخيري التطوعي المستدام بخبراتها التنظيمية والإدارية والمهنية التي تكفل للمتطوعين الاستفادة من طاقاتهم وتنميتها وإكسابهم مهارات الاتصال والقيادة وتسخيرها لخدمة مجتمعهم ووطنهم.