لوحات فنية تعالج الإدمان بسجن الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف نظمت إدارة سجن الطائف أمس الأول معرضا فنيا وتوعويا في حفل الملتقى الثالث لليوم العالمي للتطوع بجامعة الطائف. وتضمن المعرض عددا من اللوحات الفنية من إنتاج النزلاء، حيث بلغت نحو 13 لوحة فنية، إضافة إلى شرح موجز عن دور مركز إشراقة لعلاج مشاكل الإدمان وتحصين النزلاء من الانتكاسة، وإعادة تأهيلهم والأخذ بأيديهم ليعودوا عناصر متعافية وفعالة في المجتمع من جديد. يذكر أن المعرض شهد إقبالا من الكادر التعليمي والطلاب وضيوف الجامعة، والذين أبدوا إعجابهم بما شاهدوه من أعمال وجهود تبذل وتنتج داخل السجن.



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