شرطة جازان تتقصى عن مقتل طالبة ثانوية حرقا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جيزان تتقصى شرطة منطقة جازان عن ملابسات مقتل طالبة ثانوية حرقا في مبنى مكون من طابقين. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان في بيانه أنه وبالإشارة إلى ما يتم تداوله عن مقتل طالبة في الثانوية العامة بعد تعرضها للاغتصاب، فقد باشرت شرطة جنوب مدينة جازان بتاريخ 29/‏3/1441 بلاغا من الدفاع المدني عن إخماد حريق في شقة بالدور الأرضي من منزل يتكون من طابقين، وبمعاينة الموقع عثر على جثه محترقة بالكامل ومتفحمة، حيث جرى توثيق الموقع ورفع الآثار منه ومباشرة إجراءات الاستدلال لمعرفة ملابساته واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.



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