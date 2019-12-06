- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه في دور الـ32 على فريق البكيرية بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
وأنهى النصر الشوط الأول لمصلحته بهدف نظيف حمل توقيع عبدالرزاق حمد الله عند الدقيقة 33.
وفي الشوط الثاني أضاف النصر ثلاثة أهداف عن طريق بيتروس وجوليانو وامرابط في الدقائق 48 ،49، 64.
وسجل هدف البكيرية الوحيد عبدالله الغامدي في الدقيقة 87.كأس الملك النصر نادي البكيرية
06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441 10:01 PM
تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه في دور الـ32 على فريق البكيرية بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
وأنهى النصر الشوط الأول لمصلحته بهدف نظيف حمل توقيع عبدالرزاق حمد الله عند الدقيقة 33.
وفي الشوط الثاني أضاف النصر ثلاثة أهداف عن طريق بيتروس وجوليانو وامرابط في الدقائق 48 ،49، 64.
وسجل هدف البكيرية الوحيد عبدالله الغامدي في الدقيقة 87.
، كأس الملك: النصر يتجاوز البكيرية برباعية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر كأس الملك: النصر يتجاوز البكيرية برباعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.