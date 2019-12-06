ضبط أكثر من 2 مليون و290 ألف مخالف في المملكة

الجمعة 6 ديسمبر 2019

الشرطة السعودية

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 8/ 4/ 1441هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي تمت في كافة مناطق المملكة، عن ضبط 4290776 مخالفًا، منهم 3354980 مخالفًا لنظام الإقامة، و658845 مخالفًا لنظام العمل، و276951 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

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وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 77207 أشخاص، 43% منهم يمنيو الجنسية، و54% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2961 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4707 أشخاص، وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1736 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1693 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 43 سعوديًّا.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14523 وافدًا مخالفًا، منهم 12755 رجُلًا، و1768 امرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 592753 مخالفًا، وإحالة 542311 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 721235 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 1079818 مخالفًا.