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ماسورة حديد تتربص بعجلات المركبات أمام مطار أبها
طالب الأهالي بتدخل الجهات المعنية لإزالتها
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها
رصدت عدسة “متابعات الخليج 365” وجود ماسورة من الحديد متمركزة وسط الشارع العام المقابل لصالة القدوم بمطار أبها الدولي.
وتم قص الجزء العلوي من هذه الماسورة وترك جزءٍ منها بارزًا على سطح الطريق؛ مما يتسبب في تلف إطارات المركبات التي تستخدم الطريق الحيوي بشكل يومي وكثيف أمام صالة المطار.
وبناءً على الخطر المتواصل من ضرر هذه الماسورة طالب الأهالي عبر “متابعات الخليج 365” الجهات المعنية بإماطة الأذى عن الطريق والتخلص من هذه القطعة الحديدة التي تؤذي مركباتهم، وقد تتسبب في وقوع حوادث.
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