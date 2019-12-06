الرئيس الباكستاني يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس مجلس الشورى 

2019-12-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، عارف علوي، بالقصر الرئاسي بإسلام آباد، اليوم، رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية لباكستان.

وفي بداية الاستقبال نوه رئيس باكستان بالعلاقات التاريخية العريقة بين المملكة وباكستان، وأثنى على الدور القيادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومواقف المملكة الإيجابية في العالم الإسلامي ومساعيها في حل القضايا التي تواجهها الأمة الإسلامية بما يخدم والأمن الإقليمي والعالمي.

وأعرب الرئيس الباكستاني عن سعادته بما تشهده العلاقات الباكستانية السعودية من تطور ونمو ملحوظ على مختلف المستويات، مقدرًا عاليًا الدور الذي يقوم به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب.

وقال: إن هذا التعاون سيثمر عنه إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين الشقيقين باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار، وهي تحت التنفيذ الآن ومنها مصفاة النفط.

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من جانبه، نقل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتمنياتهم لجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الكريم بدوام التقدم والازدهار والرخاء.

وأكد رئيس مجلس الشورى عمق العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان، معربًا عن شكره لرئيس الجمهورية على دعمه لتعزيز أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين، ولاسيما العلاقات البرلمانية، مبينًا أن هذه الزيارة أتاحت لوفد المجلس الحوار مع أشقائهم في الجمعية الوطنية لمناقشة آفاق التعاون بين البلدين بما يخدم مصالح المملكة وباكستان وشعبيهما ويواكب توجهات القيادة في البلدين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما تم التطرق إلى عدد من القضايا الراهنة في المنطقة.

حضر الاستقبال رئيس الجمعية الوطنية أسد قيصر وأعضاء وفد مجلس الشورى الدكتور أسامة الربيعة والدكتور أيمن فاضل والدكتور عبدالعزيز الحرقان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

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