أمطار غدًا مع ضباب على 12 منطقة

2019-12-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

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وتوقعت الأرصاد، عبر حسابها بموقع تويتر، أن تشهد الأحوال الجوية غدًا انخفاضًا في درجات الحرارة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات الطائف، كذلك على منطقتي الرياض والشرقية وأجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية.

كما توقعت الأرصاد انخفاض درجات الحرارة مع تكوّن الضباب على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل.

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