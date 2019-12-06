عمل الرياض يثقف الأسر الكافلة وأطفالهم صحيًّا

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عمل الرياض يثقف الأسر الكافلة وأطفالهم صحيًّا
بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة رياض العلم
متابعات الخليج 365 - الرياض
نظمت إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برنامجًا تثقيفيًّا لمنسوبات الإدارة وللأسر الكافلة للأيتام وأطفالهم، استقبلت خلاله وفدين من الإدارة العامة لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة، وقسم طب الأسنان بجامعة رياض العلم، في إطار التعاون والشراكة المجتمعية بين القطاعات المختلفة، وضمن حملة نظمتها وزارة الصحة تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع.
وتخلل البرنامج محاضرتان تثقيفيتان، حيث تحدثت الدكتورة ريما شرف في المحاضرة الأولى تحت عنوان (احمينا نحميك) عن أهمية العناية بالأسنان والمحافظة عليها، وزودت ذلك بعرضٍ مرئي عن الطريقة المثلى لتنظيف الأسنان.
في حين تحدثت أخصائية التغذية ندى السمحان في المحاضرة الثانية تحت عنوان (الغذاء الصحي وأهمية الإفطار الصباحي) عن أهمية الغذاء المتوازن وطرق جذب الأطفال وتشجيعهم على الإفطار الصباحي.
وأتيحت الفرصة في المحاضرتين للحاضرات لطرح أسئلتهن واستفساراتهن، كما خُصص وقت من البرنامج للأطفال للمشاركة في بعض المسابقات الخفيفة.
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