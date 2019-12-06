عبدالعزيز بن سلمان: أتوقع أن تتجاوز قيمة أرامكو تريليوني دولار خلال أشهر

2019-12-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الجمعة، أن تتجاوز قيمة شركة أرامكو تريليوني دولار خلال أشهر قليلة.

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وأضاف عبدالعزيز بن سلمان، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء بلومبرج في فيينا: أن المملكة ستواصل المساهمة في تخفيضات إنتاج النفط إذا امتثل الجميع، سنستمر في تطبيق خفض إضافي بشكل تطوعي لإنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل في اليوم، بما يصل بإجمالي تخفيضات منظمة أوبك من النفط إلى 2.1 ملايين برميل في اليوم.

وأوضح أن المملكة سوف تستمر في إنتاج 9.7 ملايين برميل من النفط يوميًّا، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في زيادة مخزونات النفط في الربع الأول من العام المقبل، مشيرًا إلى أن مجموعة أوبك بلس أبدت استعدادها للاجتماع في مارس المقبل.

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