- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم عبدالعزيز بن سلمان: أتوقع أن تتجاوز قيمة أرامكو تريليوني دولار خلال أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عبدالعزيز بن سلمان: أتوقع أن تتجاوز قيمة أرامكو تريليوني دولار خلال أشهر
المملكة ستستمر في إنتاج 9.7 ملايين برميل نفط يوميًّا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الجمعة، أن تتجاوز قيمة شركة أرامكو تريليوني دولار خلال أشهر قليلة.
وأضاف عبدالعزيز بن سلمان، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء بلومبرج في فيينا: أن المملكة ستواصل المساهمة في تخفيضات إنتاج النفط إذا امتثل الجميع، سنستمر في تطبيق خفض إضافي بشكل تطوعي لإنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل في اليوم، بما يصل بإجمالي تخفيضات منظمة أوبك من النفط إلى 2.1 ملايين برميل في اليوم.
وأوضح أن المملكة سوف تستمر في إنتاج 9.7 ملايين برميل من النفط يوميًّا، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في زيادة مخزونات النفط في الربع الأول من العام المقبل، مشيرًا إلى أن مجموعة أوبك بلس أبدت استعدادها للاجتماع في مارس المقبل.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالعزيز بن سلمان: أتوقع أن تتجاوز قيمة أرامكو تريليوني دولار خلال أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.