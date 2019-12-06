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شكرا لقرائتكم الجبير: لم يعد من الممكن تحمل عدوانية #إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجبير: لم يعد من الممكن تحمل عدوانية #إيران
أكد أن المملكة تدعم حملة الضغط الأقسى
متابعات الخليج 365 - واس
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: إن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها.
وأضاف، خلال مشاركته في مؤتمر “الحوار المتوسطي” في روما اليوم: “ندعم حملة “الضغط الأقسى”، مشددًا على أنه لابد من حرمان إيران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم.
وأشار إلى أن “إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول”، مضيفًا أنه “لابد أن نتحلى بالصرامة مع إيران ولا أحد يسعى إلى الحرب”.
وعن الوضع في اليمن، قال الوزير الجبير: “إن الحل الوحيد في اليمن سياسي، والحوثيون هم من بدؤوا الحرب وليس نحن، مؤكدًا أن “كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن”.
وأضاف أن هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن.
وأشار إلى “أن اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة للمملكة، وتدخل إيران بشؤونه مدمر”.
وعن العلاقات السعودية الأمريكية، قال: “العلاقات بيننا وبين الولايات المتحدة قوية وراسخة أيًّا كان الحزب الحاكم”، مضيفًا: “سنعمل مع واشنطن لمواجهة التدخل الإيراني كما كافحنا معًا ضد الإرهاب”.
وعن القضية الفلسطينية، قال الجبير: “نؤكد دعمنا لمبدأ الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية”، مضيفًا: “أبلغنا واشنطن أن مواقفها من قضية السلام تضعف حل الدولتين”.
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