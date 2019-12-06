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لقاء توجيهي لمنسوبي الرئاسة في المدينة المنورة
ركز على وجوب الإلمام بالأنظمة ومراعاة الضوابط الشرعية
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
عقد فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة لقاءً توجيهيًّا للأعضاء العاملين بهيئة المدينة وهيئة محافظة ينبع.
وقدّم اللقاء مدير الإدارة العامة للتوجيه بالرئاسة، الشيخ محمد بن صالح العصيمي، حيث تمت مناقشة الخطط الميدانية السابقة ومدى فاعليتها وإبداء المرئيات والملاحظات في الوسط الميداني للعاملين وسبل حل الإشكالات.
وتركزت محاور اللقاء على وجوب الإلمام بالأنظمة والتعاميم ومراعاة الضوابط الشرعية والحرص على سمو الأخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة لقاءات تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكافة مناطق المملكة بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
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