شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز تطورات حقوق المرأة السعودية في الأحوال الشخصية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

شهدت حقوق المرأة السعودية في مجال الأحوال الشخصية تطورات كبيرة متسارعة في الآونة الأخيرة، إذ تم أخيراً تمكين المرأة الحاضنة لأطفالها من إصدار جوازات سفر والتصريح لهم بالسفر، ومنح الأم الحق في التبليغ عن المواليد.

كما تم إقرار حق الزوجة في الحصول على سجل الأسرة، وتمكين المرأة من التبيلغ عن وفاة أي من أصولها أو فروعها أو زوجها.

وكذلك تم اعتبار الزوجة مشاركة للزوج في مسؤولية التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق.