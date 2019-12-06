شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز تطورات حقوق المرأة السعودية في الأحوال الشخصية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
شهدت حقوق المرأة السعودية في مجال الأحوال الشخصية تطورات كبيرة متسارعة في الآونة الأخيرة، إذ تم أخيراً تمكين المرأة الحاضنة لأطفالها من إصدار جوازات سفر والتصريح لهم بالسفر، ومنح الأم الحق في التبليغ عن المواليد.
كما تم إقرار حق الزوجة في الحصول على سجل الأسرة، وتمكين المرأة من التبيلغ عن وفاة أي من أصولها أو فروعها أو زوجها.
وكذلك تم اعتبار الزوجة مشاركة للزوج في مسؤولية التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.