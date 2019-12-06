إغلاق 7 محلات مخالفة في بارق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أغلقت بلدية محافظة بارق أمس الأول 7 محلات تجارية مخالفة خلال جولات تفتيشية ورقابية شملت عددا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، وذلك ضمن حملة الرقابة للبلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

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وذكرت البلدية في بيانها أمس أن الجولات التفتيشية أسفرت عن إغلاق المحلات التجارية، فيما سجلت عددا من المخالفات على المحال التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.

وأكد رئيس البلدية المهندس محمد عسيري أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحال التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها لضمان الصحة العامة.

فيما أزالت البلدية مخلفات البناء ورفعت الأنقاض في عدد من المواقع داخل الأحياء السكنية، وذلك في إطار معالجة التشوه البصري، وأزالت أيضا المواد المعروضة خارج المحلات التجارية على امتداد شارع الملك عبدالله ضمن حملة تحسين المشهد الحضري.