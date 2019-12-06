3 عقود والهبوطات تتربص بطريق عمرة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

منذ نحو 3 عقود ولا تزال هبوطات الطبقة الاسفلتية على طريق العمرة بمكة المكرمة تراوح مكانها، مما تسبب في إرباك قائدي المركبات جراء عدم تناسب مستوى الطريق، فيما عزت أمانة العاصمة المقدسة هبوط الطبقة الاسفلتية إلى الحمولة الزائدة على الطريق من الشاحنات والحافلات والمعدات الثقيلة.

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وقال أحمد الجهني من سكان العمرة إن الطريق له أكثر من 30 عاما وهو في وضع عدم الاستقرار، الأمر الذي دفعهم إلى التساؤل حول السبب الحقيقي للخلل الفني الذي يبقي الطريق في حالة هبوط مستمرة. وأضاف «كبار السن في الحي يقولون إن الطريق كان واديا ومجرى للسيول قديما وربما هذا ما جعله في حالة عدم الاستقرار». وطالب الجهني الأمانة بحل المشكلة ووضع حلول عاجلة لإنهاء معاناة قائدي المركبات.

من جهته لفت حسام الحازمي إلى أن الطريق له أهمية كبرى باعتباره المنفذ الوحيد لدخول مكة المكرمة من الجهة الشمالية، ويعبره ملايين الزوار والمعتمرين والحجاج كل عام، وللأسف الكل يشعر بالهبوطات المستمرة من كبري الندوة وحتى مسجد أم المؤمنين السيدة عائشة، رضي الله عنها، الأمر الذي يجعلهم يرتفعون وينخفضون داخل المركبات، مبينا أن الأولوية لمعالجة هذا الخلل الفني وإعادة الاستقرار للطريق بشكل دائم، لأن وضعه الحالي لا يتناسب مع أهميته كطريق حيوي.

بدوره أوضح الناطق الإعلامي بأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي لـ»مكة» أن الطريق من مسجد أم المؤمنين السيدة عائشة، رضي الله عنها، حتى الجسر المقابل لمقر نادي الوحدة من اتجاه الجنوب وحتى الشمال توجد به أعمال تخص بعض الجهات الخدمية ومشاريع السيول، لافتا إلى أنه يوجد بالطريق زحف في طبقة الاسفلت، وذلك بسبب الحمولة الزائدة من الشاحنات والباصات والمعدات الثقيلة، وسيجري عمل صيانة للطريق ضمن الخطط المعدة من قبل إدارة الطرق بجدول مشاريع الطرق.