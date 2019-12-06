300 مليون وظيفة في قطاع واحد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل منيه محمد - مكة المكرمة تؤكد الهيئة العالمية للسياحة والسفر، عبر تقرير منشور لها هذا العام الحالي، أن قطاع السياحة والسفر يعد من أكبر القطاعات المؤثرة في اقتصاديات الدول ونموها، حيث يوفر القطاع ما يزيد على 319 مليون وظيفة عالمية، بالإضافة لكونه عاملا مهما لزيادة الصادرات وتنشيط صناعات مختلفة تدرج تحت هذا القطاع المؤثر. %10 من نسبة الوظائف العالمية هي في قطاع السفر والسياحة.

متوسط الدخل القومي في السياحة عالميا 10.4%.

خلال الـ 5 سنوات السابقة، وظيفة من كل 5 وظائف جديدة تتبع قطاع السفر والسياحة (5 / 1).

معدل الإنفاق في السياحة: 28.8% على السياحة الخارجية، 71.2% سياحة داخلية. معدل نمو الاقتصاد الكلي عالميا (%): 2009 : 2.9

: 2.9 2010 : 2.8

: 2.8 2011 : 2.9

: 2.9 2012 : 2.9

: 2.9 2013 : 2.9

: 2.9 2014 : 3.1

: 3.1 2015 : 3.1

: 3.1 2016 : 3.2

: 3.2 2017 : 3.3

: 3.3 2018 : 3.4

: 3.4 2019 : 3.4

: 3.4 2029: 3.6 معدل نمو قطاع السفر والسياحة (بالمليار دولار): 2009 : 2.9

: 2.9 2010 : 1800

: 1800 2011 : 1900

: 1900 2012 : 2050

: 2050 2013 : 2200

: 2200 2014 : 2300

: 2300 2015 : 2400

: 2400 2016 : 2500

: 2500 2017 : 2700

: 2700 2018 : 2800

: 2800 2019 : 2900

: 2900 2029: 4100



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