نجوم مانشستر يطالبون ببقاء المدرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن ذكر تقرير إخباري أمس أن نجوم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي طالبوا إدارة النادي ببقاء أولي جونار سولشاير في منصب المدير الفني، وذلك قبل المباراة التي انتهت بفوز مانشستر على توتنهام 2 - 1 الأربعاء الماضي في الدوري. وكشفت صحيفة «ديلي ميل» أن نجوما كبارا بالفريق أبلغوا إدارة النادي أن سولشاير هو المدرب الذي سيعيد الفريق إلى طريق النجاح.



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