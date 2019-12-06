«كاس» تسمح لتشيلسي بالتعاقدات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن

قلصت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) أمس عقوبة حظر تعاقد تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم مع لاعبين جدد إلى النصف، وبذلك يمكن للنادي تعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

Advertisements

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عاقب تشيلسي بالحرمان من التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترتي انتقالات، إثر إدانة النادي بانتهاك القواعد الخاصة باللاعبين الناشئين.

لكن محكمة كاس توصلت إلى أن نادي تشيلسي ارتكب انتهاكات أقل من تلك التي ذكرها الفيفا، وأن بعض الانتهاكات كانت أقل خطورة مما جرى الإعلان عنه.

وتنص قواعد الفيفا على أنه لا يحق للأندية التعاقد مع اللاعبين ممن هم دون 18 عاما من دول أخرى، إلا في حالة الإيفاء بشروط ومعايير صارمة.