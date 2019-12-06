فلامنجو يسحق أفاي بسداسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ورفع فلامنجو رصيده في الصدارة إلى 90 نقطة، بينما تجمد رصيد أفاي عند 19 نقطة في المركز العشرين الأخير. وسجل الأهداف الستة لفلامنجو، جيورجيان دي أراسكايتا، ودييجو ريباس، وجابرييل باربوسا، ولينكولن، وراينير جيسوس كارفاليو (الهدفان الخامس والسادس) في الدقائق 11 و37 و39 و57 و84 و89، بينما جاء الهدف الوحيد لأفاي في الدقيقة 22 وسجله جواو باولو فيريا لورينسو.

ورفع فلامنجو رصيده في الصدارة إلى 90 نقطة، بينما تجمد رصيد أفاي عند 19 نقطة في المركز العشرين الأخير. وسجل الأهداف الستة لفلامنجو، جيورجيان دي أراسكايتا، ودييجو ريباس، وجابرييل باربوسا، ولينكولن، وراينير جيسوس كارفاليو (الهدفان الخامس والسادس) في الدقائق 11 و37 و39 و57 و84 و89، بينما جاء الهدف الوحيد لأفاي في الدقيقة 22 وسجله جواو باولو فيريا لورينسو.