15 فريقا بالجزائر ممنوعة من التعاقدات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الجزائر

أبان رئيس الغرفة الجزائرية لتسوية النزاعات التابعة لاتحاد الكرة يوسف حمودة أن ديون أندية دوري المحترفين لكرة القدم تجاه اللاعبين بلغت نحو 7 ملايين دولار.

وأوضح حمودة أن ديون أندية الدرجة الأولى بلغت 7ر1 مليون دولار، لافتا إلى أن 7 أندية من أصل 16 ممنوعة من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية، وأن ديون أندية الدرجة الثانية وصلت إلى 5 ملايين دولار، موضحا أن 15 فريقا من مجموع 16 لا يحق لها التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية.

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وألمح حمودة إلى تقليص هذه القائمة في حال حصول الأندية على حصصها من حقوق البث التلفزيوني، لكن أندية دوري الدرجة الثانية لوحت بخيار مقاطعة الدوري، حيث أرغمت رابطة دوري المحترفين على تأجيل الجولة الـ14 المقررة اليوم.

وتعتزم هذه الأندية مقاطعة قرعة الدورين الـ64 والـ32 المقررة الثلاثاء المقبل، والجولة الـ15 من الدوري يوم 18 ديسمبر الحالي، احتجاجا على قرار منعها من التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية، ومن أجل الضغط على السلطات الحكومية التي تأخرت في مساعدتها.

يشار إلى أن مديرية مراقبة التسيير والمالية كشفت عن ديون بقيمة 74 مليون دولار تخص 10 أندية بدوري الدرجة الأولى.