وفد أمريكي يزور مطارات المملكة الرئيسة لبحث تبادل الخبرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يزور وفد رفيع المستوى من مديرين وتنفيذيين بالمطارات الأمريكية وشركات الخدمات الجوية والأمنية خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر الحالي ثلاثة مطارات مركزية في المملكة، وهي مطارات الدمام والرياض وجدة، لتعريف مندوبي الولايات المتحدة بالسوق السعودي وبحث فرص الشراكات.

وأوضح مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي، أن الزيارة تأتي بدعوة من المجلس بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للمديرين التنفيذيين في المطارات (AAAE) ووزارة التجارة الأمريكية والهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات الدمام.

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وبين المجلس أن هذه الزيارة تمثل فرصة وأهمية خاصة لتبادل وجهات النظر حول الطيران العالمي والاستفادة من خبرات وتجارب المطارات الأمريكية، مشيرا إلى أن الوفد يضم المدير العام لمطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي جون سيلدن، والرئيس التنفيذي لمطار دالاس فورت وورث الدولي شون دونوهو، والمدير الإداري لمطار سياتل تاكوما الدولي لانس ليتل، ونائب الرئيس التنفيذي الأول للعمليات العالمية (AAAE) سبنسر ديكرسون.

وقال إن الزيارة تهدف إلى تقديم 11 مصنعا أمريكيا من مقدمي الخدمات، مثل الهندسة المعمارية وإدارة الحركة الجوية والتنبؤ بحركة المرور في المطارات والتخطيط وخدمات نقاط التفتيش، وأمور أخرى لفرص العمل في السوق السعودي.

وأفاد بأن الوفد الأمريكي سيزور في المنطقة الشرقية شركة مطارات الدمام ومطار الملك فهد الدولي.