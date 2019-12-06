السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - باريس شهدت العاصمة الفرنسية باريس اختناقا مروريا أمس نظرا لعودة الموظفين إلى أشغالهم مع إلغاء رحلات خاصة بوسائل النقل خلال اليوم الثاني لإضراب ضد خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد. وأفاد جهاز رصد حكومي بحدوث اختناقات مرورية بطول 375 كلم على الطرق الرئيسة في منطقة باريس، أي أعلى من المتوسط بكثير. وأفادت شركة السكك الحديدية الفرنسية «إس إن سي إف» بأنه لم يتحرك سوى قطار واحد من بين عشرة قطارات للرحلات الطويلة، وفي مترو باريس، لم يعمل سوى خطين فقط من خطوط القطارات المسيرة بشكل كامل.



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كانت هذه تفاصيل خبر اختناق مروري في باريس بسبب إضراب وسائل النقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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