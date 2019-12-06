اتهام مغن أمريكي برشوة مسؤول لتزوير هوية امرأة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه الادعاء الاتحادي الأمريكي اتهاما للمغني أر كيلي برشوة مسؤول عام في 1994 لتزوير هوية لامراة، لم يذكر اسمها، وفقا لما أظهرته وثائق محكمة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، من بينها صحيفة نيويورك تايمز، أن كيلي استخدم الهوية المزورة في الحصول على تصريح زواج من المغنية آليا التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 15 عاما.

وقال مدير جولات سابق عمل لصالح كيلي، المحبوس حاليا في شيكاغو في انتظار محاكمات عدة، خلال مقابلات إنه اشترى بطاقة هوية مزورة، والتي ذكر فيها أن سن آليا 18 عاما، لتسهيل الزواج غير القانوني.