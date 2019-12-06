مجموعة روسية تتورط في جرائم عبر الانترنت بأمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية النقاب عن تهم جنائية وعقوبات ضد أعضاء في مجموعة قرصنة روسية تطلق على نفسها اسم «إيفل كورب»، والتي تلقي السلطات باللائمة عليها في عدد من أخطر مخططات القرصنة والاحتيال المصرفي التي حدثت خلال العقد الماضي.

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واتهمت وزارة العدل، بعد العمل بشكل أساس مع وزارة الخزانة والسلطات البريطانية، أعضاء المجموعة بالتآمر والاحتيال، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبيرج.

وذكرت وزارة العدل أنها (المجموعة) «تورطت في جرائم عبر الانترنت على نطاق لا يمكن تخيله تقريبا»، باستخدام البرامج الضارة لسرقة عشرات الملايين من الدولارات من العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية عبر الانترنت.

وقالت وزارة الخزانة إنها ستفرض عقوبات ضد المجموعة وقادتها لتورطهم في سرقات الكترونية تم ارتكابها في مئات المؤسسات المالية حول العالم.