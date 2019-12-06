نمر سومطري يفترس مزارع بن في إندونيسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جاكرتا

أعلنت وسائل الإعلام المحلية الإندونيسية أمس أنه عثر على مزارع مقطع الأوصال بعد تعرضه على ما يبدو لهجوم من نمر سومطري نادر في حقل البن الخاص به في إقليم سومطرة الجنوبية بالبلاد.

وأفادت وكالة أنباء أنتارا الرسمية بأن أقارب الضحية ويدعى يوديانساه هاريانتو قالوا إنهم كانوا يبحثون عنه منذ الاثنين الماضي عندما لم يعد إلى المنزل بعد يوم من العمل في الحقل.

وأسفرت عملية بحث في البداية عن العثور على مزارع آخر مصاب في هجوم نمر. وعلى بعد نحو 200 متر جرى العثور على قطع بشرية تنتمي لهاريانتو، بحسب مارتياليس بوسبيتو، رئيس وكالة الحفاظ على الطبيعة بمنطقة لاهات في سومطرة الجنوبية.