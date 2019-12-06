أمريكا تقدم 1.5 مليون دولار لدعم أطفال ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا في بيان أمس أن الحكومة الأمريكية قدمت 1.5 مليون دولار لتوفير الخدمات الأساسية للأطفال الأكثر ضعفا في ليبيا.

وأوضحت يونيسف أن الدعم الحكومي الأمريكي الذي سيقدم عبر وزارة الخارجية سيستفيد منه الأطفال الأكثر ضعفا في طرابلس وتاورغاء ومصراتة وبنغازي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الشراكة التي تمتد لمدة 18 شهرا.