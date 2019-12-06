قراصنة يخطفون 19 شخصا من ناقلة نفط بنيجيريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - أبوجا خطف قراصنة 19 شخصا من أفراد طاقم ناقلة نفط خام تابعة لشركة يونانية قبالة نيجيريا، وفقا لما ذكره مسؤول من الشركة المشغلة للناقلة. وذكرت مصادر أن القراصنة هاجموا الناقلة على مسافة 77 ميلا بحريا من جزيرة بوني واحتجزوا 18 هنديا وواحدا من تركيا، ولا يزال سبعة آخرون من الطاقم على متن الناقلة.



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