قلق دولي من تلويح إسرائيل بضم غور الأردن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس التقرير السنوي بشأن التحقيق الأولي الذي تجريه المحكمة منذ 2015، وخصص التقرير سبع صفحات تتعلق بالقضية الفلسطينية شملت تحليلا للأحداث التي وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة خلال العام الماضي.

وأعربت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في تقريرها السنوي عن القلق لما تخطط له إسرائيل بشأن ضم غور الأردن.