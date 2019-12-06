9.3 ملايين سوداني يحتاجون إلى مساعدات 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف مكتب الأمم المتحدة لتنظيم الشؤون الإنسانية (الأوتشا) في السودان أن 9.3 ملايين شخص في السودان، أي واحد من كل أربعة سودانيين، سيحتاجون إلى المساعدات في 2020، منهم 5 ملايين مستهدفين بالمساعدات الإنسانية.

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وأوضح مكتب الأوتشا في بيان له أمس أن الأموال اللازمة لهذه التدخلات الإنسانية تبلغ 1.4 مليارات دولار، مشيرا إلى أنه بدأ في جنيف استعراض الأمم المتحدة العالمي للشؤون الإنسانية 2020، حيث أطلقت «وثيقة اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي» في آن واحد ببرلين وبروكسل ولندن وواشنطن، التي تعد التقييم الأكثر شمولية وموثوقية.

وأضاف أن أحد العوامل الرئيسة التي تحرك الاحتياجات الإنسانية في السودان يتمثل في الأزمة الاقتصادية، فمعدلات التضخم المرتفعة، التي تقف الآن عند 58%، والأسعار المرتفعة يقللان معا من قدرة الأشخاص على التغلب على الأزمة الاقتصادية ويساهمان في حالة عدم استتباب الأمن الغذائي التي تزداد سوءا، لافتا إلى أن سنوات الركود الاقتصادي والاستثمار القليل في الأجهزة العامة، أدا إلى تعميق الاحتياجات في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق الوسطى والشرقية من السودان.

وأفادت الأوتشا بأنه على الرغم من أن التقارير الأولية تشير إلى وجود حصاد جيد نسبيا في 2019، إلا أنها لن تقاوم تأثير تضخم الأسعار، إذ يعاني نحو 17.7 مليون شخص (42 % من السكان) من مستوى ما من عدم استتباب الأمن الغذائي، ويحتاج حوالي 6.2 ملايين شخص إلى الغذاء ووسائل العيش، فضلا عن أن معدلات سوء التغذية مرتفعة في مختلف أنحاء البلاد، حيث يعاني نحو 2.4 مليون طفل من سوء التغذية الحاد.